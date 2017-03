"Les opinions sont plurielles. Il y a ceux qui soutiennent le président Erdogan de façon inconditionnelle, ceux qui sont satisfaits de son bilan mais se méfient de la transition vers un régime présidentiel, ou ceux encore qui y sont totalement opposés", souligne le chercheur à l'Institut des sciences politiques de l'Université Catholique de Louvain, Vincent Eiffling. Sans compter ceux qui ne se prononceront pas.



"Même s'il s'agit d'un référendum portant sur une modification de la Constitution, il est perçu comme un plébiscite par certains qui voteront 'oui' parce qu'ils soutiennent le gouvernement ou 'non' parce qu'ils s'y opposent", renchérit Seyma Gelen, analyste politique et chercheuse à l'Université Llibre de Bruxelles. Du reste, "les taux de oui, de non et d'abstention dépendront d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre", poursuit-elle, estimant que les positions de rejet adoptées par certains pays européens face au gouvernement et au président turcs favoriseront la participation des citoyens pro-gouvernementaux et pro-Erdogan.