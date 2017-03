Le Centre Culturel d’Averroès jettois a introduit les demandes de permis pour construire une grande mosquée avec salle de sport, cafétéria et bibliothèque rue Léon Theodor à Jette. Afin de ne pas dépendre de l’Arabie Saoudite et afin d'éviter que des salafistes ne s’immiscent dans ce projet, les fonds sont récoltés via le crowdfunding.

"Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre nous dise comment nous devons vivre notre foi", a déclaré l’imam Bouker Macbahi au journal Bruzz.

Le salafisme est un courant fondamentaliste de l’islam sunnite qui prône un retour aux origines de la religion.

Actuellement 324.000 euros ont déjà été récolté pour ce projet essentiellement auprès des fidèles.

"Je suis heureux et reconnaissant", a déclaré l’imam. Cela me fait plaisir que de si nombreuses personnes aient versé de l’argent".

L’argent ne vient pas que de Bruxelles mais aussi d’Anvers, de Gand, Liège et Charleroi. "C'est beau de voir que de nombreuses personnes ont apporté leur pierre à cet édifice" a ajouté l’imam.

Les initiateurs du projet veulent construire un centre culturel qui soit ouvert à tous, musulmans et non-musulmans et ont donc choisi le nom d’Averroès pour ce projet.