Un deuxième suspect a été arrêté pour audition. Il s’agirait d’un ami du conducteur fou, résidant à Wommelgem. Les deux hommes se seraient vus lundi et auraient alors consommé des drogues. Le parquet souligne ce vendredi qu’il n’est pas encore certain que le Français d’origine tunisienne ait eu des motifs terroristes. On ne peut donc pas parler, pour l’instant, d’attentat terroriste déjoué. La justice veut d’abord encore analyser les activités du suspect ces derniers jours.

L’arme à feu qui se trouvait dans le coffre de sa voiture était en tous cas partiellement démontée et donc pas immédiatement utilisable. Les enquêteurs n’ont pas trouvé de munitions dans le véhicule. Ces derniers ont d’ailleurs éprouvé de grandes difficultés à questionner l’homme, tant il était sous influence de l’alcool et peut-être aussi de stupéfiants. L’interrogatoire n’a pu commencer qu’à 10h, ce vendredi, et après moins d’une heure le juge d’instruction a décidé de placer l’homme sous mandat d’arrêt.