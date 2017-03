A propos des plans particuliers d’urgence et d’intervention pour l’aéroport de Zaventem, le ministre a pu indiquer à la Chambre que BAC, l’exploitant de Brussels Airport, a donné son feu vert le 15 mars à un ajustement, sur base des recommandations de la Commission d’enquête sur les attentats. Le 30 mars, la police organisera un exercice à la suite de cette approbation.

Le président de la Commission d’enquête sur les attentats terroristes, Patrick Dewael, et un membre de cette Commission, Stefaan Van Hecke, l’avaient demandé. Dans son rapport intermédiaire, publié pendant l’été, la Commission d’enquête avait réclamé que le plan particulier d’urgence et d’intervention de l’aéroport soit réactualisé au plus vite, en tenant particulièrement compte de l’aspect du terrorisme.