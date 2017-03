L’accident s’est produit vers 9h15, sur la ligne 25. Un train à grande vitesse Thalys faisant route de Paris vers Amsterdam a percuté une personne aux environs de la gare de Malines-Nekkerspoel.

La circulation ferroviaire a été interrompu entre Anvers et Malines, et Bruxelles, et été déviée par la ligne 27.

Vers 9h52, la SNCB annonçait via Twitter que la circulation des trains reprenait progressivement. Mais qu’elle restait perturbée entre la gare de Bruxelles-Nord et celle d’Anvers-Central.