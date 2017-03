Dans son témoignage, Iwens se montrait néanmoins très critique à propos de la sécurité à l’aéroport au lendemain du double attentat-suicide. Elle rapportait ainsi qu’au cours des 23 ans où elle travaille à Brussels Airport, il n’y a jamais eu d’exercice d’évacuation. A l’heure actuelle, il n’y aurait toujours pas de plan global ni de directives d’évacuation. Si quelque chose de grave se passait, beaucoup de membres du personnel ne savent pas où ils doivent se rendre, ni où ils doivent conduire leurs passagers.

Danielle Iwens indique notamment qu’il n’y a pas trois entrées et sorties à l’aéroport national, mais seulement une entrée et une sortie. Et celle-ci ne facilite pas l’évacuation dans l’éventualité d’une catastrophe. D’autres membres du personnel se posent des questions sur le fonctionnement des portiques de verre à sens unique dans le Connector (construction qui relie, directement et en surface, le bâtiment du terminal à la jetée A). Ils fonctionnent de façon électronique et ne peuvent être actionnés simplement en cas d’urgence.

Toujours selon Iwens, le personnel de sécurité est habillé en civil à Brussels Airport, ce qui est une bonne chose, mais d’après certains membres du personnel qui témoignaient dans l’émission cela a pour conséquence qu’il y a peu de personnes en uniforme sur les lieux. Ce qui engendre un sentiment d’insécurité.