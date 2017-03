Belga

A.Fr. (avec Belga) Un an après les attentats-suicides à Zaventem et Bruxelles, plus de trois quarts des citoyens estiment que la Belgique est actuellement exposée "assez fortement" ou "très fortement" à la menace terroriste. C’est ce que révèle un sondage Dedicated effectué auprès de 2.898 personnes, et publié ce mercredi par divers quotidiens. La crainte parait plus marquée à Bruxelles qu’en Wallonie et en Flandre.