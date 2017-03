A.Fr. (avec Belga) En présence du couple royal, du Premier ministre Charles Michel et de nombreuses personnalités politiques belges et européennes, ainsi que de témoins et de proches de victimes des attentats de Zaventem et Maelbeek, un monument (photo) dédié à toutes les victimes d’actes terroristes a été inauguré ce mercredi matin dans le quartier européen de Bruxelles. Le roi Philippe y a prononcé un long plaidoyer pour plus d’écoute mutuelle, de tendresse et d’espoir, en français, néerlandais et anglais.