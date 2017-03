A.Fr. (avec Belga) Un an jour pour jour après le double attentat-suicide dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem et l’attentat-suicide dans une rame de métro à la station bruxelloise Maelbeek - qui ont fait ensemble 32 morts et plus de 300 blessés le 22 mars 2016 -, des cérémonies de commémorations ont eu lieu ce mercredi matin aux deux endroits touchés, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde (photo), de représentants des différents gouvernements, de proches de victimes et de survivants. Plusieurs messages d’espoir ont été lus par des personnes touchées par le drame. Une minute de silence a été observée en de nombreux endroits du pays.