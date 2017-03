C’est le chef de groupe des écologistes flamands Wouter Van Besien qui a pu mettre le main sur ces conversations et le journal de Standaard révèle l’information ce lundi matin.

Selon Wouter Van Besien le chef de corps de la police d’Anvers était au courant de ces pratiques mais n’est pas intervenu. Van Besien appelle dès lors le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever (N-VA) de réagir avec fermeté.

La police d'Anvers a ouvert une enquête interne au sujet Des propos racistes et sexistes y étaient échangés.

Le groupe de conversation Whatsapp a été utilisé en 2015 et 2016, les discussions portaient sur des aspects pratiques mais certaines vantaient la violence, comportaient des propos racistes et sexistes, en outre des photos des détenus étaient partagées et commentées. Enfin, des collègues étaient également moqués.

"Ces messages dépassent toutes les bornes", a déclaré Wouter Van Besien à la VRT.

"Les conversations reflètent le racisme, l’homophobie, la glorification de la violence et font même référence au nazisme. La police est là pour assurer la sécurité de tous les Anversois mais en réalité elle met les Anversois en danger" a-t-il ajouté.