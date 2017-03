Belga

A.Fr. (avec Belga) Le secteur des assurances s’est engagé à proposer un règlement unique et exceptionnel du dommage moral encouru par les 1.361 victimes des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro bruxelloise Maelbeek (photo). L’indemnisation sera ainsi accélérée et se fera, à court terme, sur base du taux d’incapacité connu actuellement.