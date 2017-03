La localisation actuelle du trentenaire, qui est un cousin des frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui (photo) - les kamikazes des attentats du 22 mars dernier à Brussels Airport et dans la station de métro Maelbeek - est inconnue. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir été aux commandes des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il pourrait avoir donné des instructions aux terroristes depuis la Syrie.



Toujours selon la même source, interrogée par CNN, les fuites médiatiques au sujet des perquisitions menées à Bruxelles, entre autres à Laeken pendant le mois d'août, pourraient avoir joué un rôle dans le fait que le suspect est jusqu'ici passé entre les mailles du filet. "Cela a eu des conséquences immédiates sur l'enquête", précise-t-elle. "Je ne dis pas que nous l'avons manqué à cause de ça, car nous ne pouvons pas le savoir".