Pour cette étude, ThinkYoung a sondé près de 3.000 étudiants ou travailleurs âgés de18 à 28 ans expatriés dans sept pays européens: outre la Belgique, il y avait l'Allemagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. Ces expatriés sont en grosse majorité eux-mêmes issus d'un pays européen, et les résultats ont été légèrement pondérés pour rendre l'échantillon le plus représentatif possible.

Ex aequo avec le Royaume-Uni, la Belgique est le pays qui engendre le plus de satisfaction pour ses expatriés, juste après les Pays-Bas, a relevé lors d'une conférence de presse Salvatore Orlando, le responsable du département Expatriés de BNP Paribas Fortis.