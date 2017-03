VRT

A.Fr. Un couple de Gantois lançait vendredi un appel désespéré via Facebook parce que leur maison est occupée depuis des semaines par une dizaine de squatteurs Roms avec enfants et chien, alors que le couple se trouve au Vietnam pour raison professionnelle. Mais cet appel a déclenché tellement de réactions négatives et haineuses que le couple a posté un second message sur Facebook appelant à la tolérance et demande à la police gantoise de protéger les squatteurs contre d’éventuelles agressions.