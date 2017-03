Plus tôt dans la semaine, la Défense avait annoncé qu’un avion hongrois ne répondant plus aux injonctions des aiguilleurs du ciel au-dessus du territoire allemand avait déclenché mardi matin la décision d'activer la patrouille F-16 stationnée actuellement au Quick Reaction Alert (QRA) de Florennes. C'était la première intervention du QRA depuis le début des accords entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Les F-16 essayaient de contacter l'équipage de l’appareil hongrois, mais ce dernier ne répondait toujours pas. Un contact visuel était alors établi entre les pilotes de la Force Aérienne belge et l'avion civil. La situation dans le cockpit semblait normale et il s’avérait que des soucis techniques avaient empêché toute communication de passer entre l'avion en difficulté et le contrôleur.

L'avion était escorté par les F-16 belges vers l'espace aérien britannique, où des avions de chasse britanniques reprenait l’opération et faisaient atterrir l’avion hongrois en toute sécurité. D’après Jens Franssen (photo), pareil interception est inhabituelle et le fait qu’il en ait eu deux sur une semaine est particulièrement exceptionnel. "L’an dernier, il y a eu six interceptions au total. Les F-16 sont montés dans le ciel quatre fois et ont établi trois fois un contact visuel".

Les pilotes militaires belges sont prêts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à intercepter un avion en difficulté. Si un problème est constaté, ils montent immédiatement dans le ciel.