Belga

A.Fr. (avec Belga) Le parquet de Hal-Vilvorde a indiqué ce vendredi vouloir poursuivre le conducteur du train qui ralliait Louvain et Braine-le-Comte, la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel pour leurs responsabilités dans la catastrophe de Buizingen qui a coûté la vie à 19 personnes le 15 février 2010. Le conducteur aurait ignoré un feu rouge et la SNCB ainsi qu'Infrabel auraient négligé la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et des trains.