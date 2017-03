Selon elle, "les médias ont aussi donné beaucoup trop de détails sur cet acte désespéréré. Les conditions précises, l’endroit, la méthode utilisée : on pouvait connaître les moindres détails aussi bien en radio en télé que sur les sites internet. Or, nous remarquons que communiquer de tels détails peut avoir de graves conséquences. Après la mort de Stevaert il y a eu une augmentation de plus de 25% des tentatives de suicide par noyade.

"Notre enquête a montré que ces tentatives étaient directement liées à la mort de Steve Stevaert. Les cause d’un suicide sont toujours très complexes, or les articles donnaient l’impression qu’il y avait une raison simple à son acte désespéré : il venait d’apprendre qu’il était renvoyé en correctionnelle.

Une telle simplification est dangereuse, car des gens ayant des idées suicidaires peuvent facilement s’identifier à un tel cas. Or un suicide est la conséquence d’un phénomène multifactoriel conduisant au mal-être d’un individu".

Gwendolyn Portzky insiste pour que les journalistes soient toujours très prudents lorsqu’ils traitent d’un cas de suicide pour ne pas provoquer d’effet copy-cat.