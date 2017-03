Le 6 mars 1987, le Herald of Free Enterprise quittait le port de Zeebrugge en début de soirée, transportant à son bord 459 passagers, 81 voitures, trois bus et 47 camions, et 80 membres d’équipage. Il devait rallier Douvres, en Grande-Bretagne. Mais 1.500 mètres après son départ, il s’échouait sur un banc de sable au large de la côte belge et coulait en moins de deux minutes.