"Nous devons attendre plus d'engagement de la part des parents allochtones et des nouveaux arrivants dans notre société", ajoute la ministre, qui appelle son parti à oser revendiquer à nouveau son identité flamande. "Si les parents ne peuvent pas s'exprimer en néerlandais et s'ils ne montrent pas la volonté de l'apprendre, cela a des conséquences négatives pour les enfants", estime Hilde Crevits.

Selon la ministre, les écoles doivent demander explicitement aux parents de s'engager plus. "Elles doivent pouvoir leur dire qu'elles attendent une participation active, que ce soit en tant que point de contact, en suivant la communication de l'école, mais aussi en participant à l’association des parents ou en aidant lors des soirées pour les parents."



Cette question doit être abordée au-delà de la sphère de l'enseignement. "Les Flamands sont ouverts aux autres et tolèrent beaucoup, mais ils peuvent aussi attendre en retour une volonté de prendre une part active à la vie de la société." Son plaidoyer marque une rupture avec le discours habituellement plus modéré de son parti sur ce type de sujets. "Nous devons oser nommer notre identité flamande, nos normes et nos valeurs. Cela me manque parfois un petit peu", conclut-elle.