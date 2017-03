Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Ce samedi, un pigeon belge a été adjugé, en ligne, pour la somme de 360.000 euros. Il s'agit du pigeon le plus cher jamais vendu dans l’histoire de la colombophilie, affirme site de vente en ligne Pigeon Paradise (PIPA). Le pigeon baptisé "Golden Prince" est originaire d’un élevage de Wevelgem (Flandre occidentale) et est actuellement le plus grand champion. L’offre de 360.000 euros a été émise depuis l'Afrique du Sud.