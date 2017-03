Hier, le risque d’avalanche dans la Vallée d’Aoste était de 3 sur échelle de 5. "Un niveau 3, c’est comme si vous naviguiez avec un bateau de plaisance pendant une tempête de 7 à 8 Beaufort", explique l’ancien skieur olympique lors de l’émission radio De Ochtend (VRT).

Il connait lui-même très bien le domaine et accompagne aussi des groupes. Selon lui, Courmayeur n’est en soi pas plus dangereux que d’autres domaines skiables : "Vous pouvez aussi rencontrer des problèmes en Suisse ou en Autriche dans des domaines situés à 1200 mètres".

Il ajoute que tout skieur est tenu de bien s’informer. "Vous pouvez parfaitement faire du hors-piste en cas d’alerte niveau 3, mais vous devrez prendre les pentes plus douces et vous conformez aux règles. Il est primordial suivre les informations concernant les avalanches ainsi que contacter les pisteurs et les guides."