D'origine marocaine et âgé de 30 ans, Mustapha Iken mesure environ 1,70 m et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

La police fédérale souligne qu’il pourrait être armé et qu’il est considéré comme dangereux.

La dernière évasion d’une prison en Belgique remontait à 2014. Mustapha Iken a eu l'aide de trois complices, qui ont mis successivement deux véhicules en feu et ont disparu avec l'évadé à bord d'une troisième voiture (voir schéma ci-dessous).