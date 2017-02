La semaine dernière, un train de passagers a déraillé à Louvain. L’un des trois wagons avait fait un tête à queue complet avant de se coucher sur le flanc. Une personne y a perdu la vie et 27 personnes ont été blessées.

Cet accident a provoqué de graves dégâts sur 300 mètres dans les deux sens. Infrabel a donc du réparer les infrastructures sur une longueur totale de 600 mètres.

"Notre personnel a travaillé nuit et jour la semaine dernière, et dans des conditions météorologiques pas souvent évidentes", explique Leslie Buylle, porte-parole d’Infrabel. "Les voies et les caténaires sont réparés, aujourd’hui, on doit finir les travaux et les contrôler."

"Si nous pouvons suivre l’horaire comme prévu et si aucune condition météo inattendue ne fait son apparition, le premier train pourra alors rouler demain matin. Tout devrait revenir à la normal avant l’heure de pointe du matin", a-t-elle ajouté.