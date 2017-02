La ministre flamande de l'Enseignement, Hilde Crevits (photo), a dès lors décidé d'assouplir ces exigences. "Nous ne baissons pas le niveau, mais nous donnons cinq ans à ces chercheurs pour obtenir le certificat."

"Ce qui est nouveau, c’est que les institutions de l’enseignement supérieur accompagnent les universitaires étrangers sur mesure via un parcours d’intégration, pour qu’ils obtiennent un niveau de néerlandais A2 après deux ans et B2 après cinq ans. Cela permet aux écoles supérieures et aux universités flamandes de se positionner encore mieux sur la scène internationale et de mener une politique du personnel attrayante", précisait la ministre Crevits.