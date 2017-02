Belga

A.Fr. (avec Belga) L’an dernier, la police fédérale a effectué un nombre record d’heures supplémentaires. Les agents ont ainsi presté plus de 984.000 heures en plus, ce qui représente une hausse de plus de 50% par rapport à 2014. Cette situation engendre un coût supplémentaire de plus de 24 millions d’euros pour les autorités fédérales.