Les devoirs d'enquête classiques n'aboutissant à aucun résultat concret, les différents enquêteurs et juges d'instruction ont alors décidé de centraliser les dossiers entre les mains d'un juge d'instruction de Bruxelles. D'un commun accord, il a été décidé qu'une analyse criminelle soit réalisée par les enquêteurs de la recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. L'enquête a rapidement permis d'identifier un compte Facebook donnant une adresse IP en Belgique, qui a mené jusqu'à un jeune homme habitant en province de Namur.



Lundi, la police locale de Bruxelles-Capitale-Ixelles a procédé à la privation de liberté et à l'audition du suspect. Celui-ci a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a inculpé, comme auteur ou coauteur, de fausses informations d'attentat terroriste. Placé sous mandat d'arrêt, il s'expose à une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de cinquante à trois cents euros.



Il risque aussi d’être contraint à rembourser les coûts engendrés par son action, par exemple auprès de la police et de la SNCB. La facture s’annonce alors très salée.