Fehriye Erdal, âgé e aujourd’hui de 39 ans, fait partie depuis des années du groupe d'extrême-gauche DHKP-C en lutte contre le régime en Turquie. En 1996, l'homme d'affaires Özdemir Sabançi, son secrétaire et Haluk Gorgün, directeur-général de Toyota Turquie, étaient retrouvés assassinés dans les locaux de la Holding Sabançi à Istanbul. A cette époque, Erdal travaillait dans cette entreprise et c’est elle qui aurait introduit les deux tueurs à gage à l'intérieur du bâtiment.

En 1999, Erdal avait fui vers la Belgique et avait été interpellée à Duinbergen, en Flandre occidentale. Alors qu'elle était sous haute surveillance, elle avait réussi à s'évader en 2006. Elle avait finalement été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour non-respect de la législation sur les armes.

Entre-temps, la Turquie avait réclamé son extradition pour juger l'affaire du triple assassinat. La famille Sabançi a porté plainte et s'est portée partie civile en Belgique. La cour de cassation a décidé que la justice belge était compétente pour juger cette affaire.

La prévenue n'a pas assisté au procès, qui avait débuté le 5 décembre, et le tribunal correctionnel de Bruges a ordonné son arrestation immédiate. Un mandat d’arrêt international a été lancé à son encontre. On ignore si elle est encore en vie.