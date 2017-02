Un homme de 71 ans qui rentrait d’une fête de quartier a été percuté par une voiture dimanche à Alken, vers 1h45 du matin, alors qu'il se trouvait sur la piste cyclable en compagnie de sa compagne et d'un autre couple. La victime a succombé sur place à ses blessures.



Selon le parquet, le conducteur du véhicule s'est déporté sur la gauche pour une raison encore inconnue et a renversé la victime, avant de prendre immédiatement la fuite. La police avait pu déterminer la marque, le modèle et la couleur de la voiture à l'aide des débris retrouvés sur les lieux.



Le véhicule, retrouvé derrière l'habitation du suspect, a été saisi. "Les dégâts découverts sur son véhicule correspondent aux débris", a indiqué Pieter Strauven, porte-parole du parquet du Limbourg.