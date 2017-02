Samedi vers 18h30, le trafic direct entre Liège et Bruxelles a cependant pu reprendre partiellement via la ligne 36N dédiée généralement aux trains à grande vitesse. Infrabel attend notamment que la rame automotrice actuellement sur le flanc soit dégagée afin d'avoir accès aux câbles et préciser les délais.

La liaison ferroviaire entre Louvain et Malines et celle entre Louvain et Aarschot sont encore toujours remplacées par un service de bus. Les embarras de circulation ferroviaire se poursuivront ce lundi.



Le Premier ministre Charles Michel s'est rendu sur les lieux de l'accident samedi après-midi. Dans un tweet, il a exprimé sa sympathie pour les victimes et remercié les services de secours pour leur rapide intervention. Les vice-Premiers Jan Jambon et Didier Reynders ont également écrit un message pour les proches des victimes de l'accident de train.



La SNCB a également réagi au décès du voyageur de 21 ans. "La SNCB présente ses condoléances à la famille et aux amis de la victime", a déclaré Thierry Ney, porte-parole de la société ferroviaire. "Elle collabore à 100% à l'enquête."