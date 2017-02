Le trafic ferroviaire a été interrompu autour de la gare de Louvain après le déraillement du train samedi midi, a indiqué Infrabel. Vers Louvain, les trains ne peuvent pas quitter Bruxelles-Nord, sauf ceux qui se dirigent vers l'aéroport.

Depuis Louvain vers Bruxelles, les trains peuvent à nouveau circuler sur une seule voie (au lieu de 4) entre Louvain et Herent, depuis 18h ce samedi. Depuis Herent jusqu'à Bruxelles, le trafic se fait normalement, sur quatre voies.

Le TGV entre Louvain et Liège circule également à nouveau. Les liaisons entre Louvain et Aarschot et Louvain et Malines sont toujours suspendues. Un service de bus est assuré, précise la SNCB.

Dans l'autre sens, tous les trains IC Eupen-Ostende étaient arrêtés à Liège. Seule la ligne 139 Ottignies-Louvain fonctionne par contre normalement. "Nous utilisons Ottignies comme déviation pour les trains vers Bruxelles", a indiqué Infrabel.

La circulation ferroviaire aux alentours de Louvain reprend donc lentement, mais d'après Frédéric Petit d'Infrabel, elle sera encore perturbée pendant plusieurs jours.