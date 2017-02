Voulant sans doute montrer le bon exemple, le ministre Ben Weyts s’était rendu à la conférence de presse à Hal à vélo. Mais sa présentation terminée, il a dû constater que son beau vélo de course avait disparu.

"J’avais pourtant bien attaché mon vélo avec un cadenas. La conférence de presse se passait non loin de là et pourtant un individu est parvenu à le voler. Nous espérons que grâce aux caméras de surveillance nous parviendrons à identifier le voleur et à l’appréhender" a déclaré Ben Weyts en ajoutant qu'il ira déposer plainte un peu plus tard.

A noter que le vélo de son porte-parole n’a, lui, pas été volé.

Comme la conférence de presse avait lieu à la gare de Hal (Brabant flamand) le ministre pourra poursuivre sa route en train.