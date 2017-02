Les faits se sont déroulés vers 04h00 mardi matin au croisement de la Liersesteenweg et de la Clemenceaustraat. Les cinq jeunes, tous âgés de 18 à 21 ans, sont des étudiants qui revenaient d'une fête à Malines quand la voiture dans laquelle ils se trouvaient a quitté sa trajectoire pour foncer contre un poteau d'éclairage et des véhicules en stationnement avant de terminer sa course contre une façade.

Le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans et originaire de Louvain, a été grièvement blessé mais est dans un état stable. Deux autres jeunes, originaires de Hoeilaart et de Louvain, âgés respectivement de 21 et de 19 ans, luttent toujours pour leur vie.

Enfin, deux jeunes de Wuustwezel, âgés de 18 ans, sont décédés.

Un seul véhicule est en cause. D'après les premières constatations de l'enquête, le conducteur roulait trop vite. Un expert du parquet est descendu sur les lieux.