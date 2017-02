Les circonstances exactes de l’incident et les motifs de l’agresseur ne sont pas connus. D’après le bourgmestre de Termonde, Piet Buyse, il s’agirait d’une bagarre entre deux personnes et pas d’un "grand" incident. En milieu de matinée, la situation était sous contrôle à la gare.

La victime a été soignée sur place et n’a pas dû être emmenée à l’hôpital. L’agresseur a pu s‘échapper et a été recherché par la police. Entretemps, un suspect a été appréhendé et interrogé. L’agression pourrait avoir fait suite à une vente de drogues qui a échoué.