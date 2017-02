La loi autorise les villes et communes à reposer leur collaboration sur d’autres bases juridiques. C’est ainsi que les sociétés de logement sont régies par d’autres règles. Les Sociétés de distribution d’eau sont nées d’une lointaine collaboration entre le l’Etat belge et les communes afin de fournir de l’eau à des régions plus défavorisées.

Cette coopération alternative prend vite la forme d’une société anonyme supervisée par une intercommunale et ce depuis 2004.

"Suite à l’instauration de règles plus strictes, les membres des intercommunales ont cherché d’autres formes de coopération via les sociétés anonymes. Parfois avec des intentions louables comme par exemple le fait vouloir travailler de manière plus flexible. Ces sociétés anonymes ont aussi été des véhicules d’investissement pour financer les intercommunales.