Hakim Elouassaki écopait finalement ce lundi matin d’une peine d’emprisonnement de 28 ans - ce qui est un peu moins que la peine maximale de 30 ans. C’est la toute première condamnation en Belgique d’un meurtre terroriste commis en Syrie.

"Cette condamnation est étonnante parce qu’elle repose sur très peu de preuves matérielles", commentait la journaliste de la VRT Liesbeth Indeherberge. "On n’a pas retrouvé de corps, pas d’ADN, même pas le nom de la victime, mais dans le droit pénal on peut utiliser tout type de preuve. Les conversations téléphoniques pendant lesquelles le suspect se vante du meurtre qu’il a commis ont été décisives. Le juge affirme qu’il est prouvé que le jeune homme a tiré par deux fois à petite distance de la victime et qu’il a tenté de tout filmer. C’était donc prémédité. C’est un acte inhumain, a estimé le juge, et c’est la raison pour laquelle le condamné écope de 28 ans de prison".

Les cinq autres combattants en Syrie ont par contre été acquittés par le tribunal correctionnel d’Anvers. Ils avaient été liés à la vidéo d’une décapitation, mais le tribunal a vu trop peu de preuves pour les condamner.