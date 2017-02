"Nous condamnons chez De Lijn toute sorte de violence à bord et aux alentours de nos véhicules", a réagi le porte-parole de la société de transport publique flamande, Joachim Nijs. "Dans ce cas spécifique, la police et le parquet ouvrent une enquête à laquelle nous comptons collaborer pleinement. Les deux parties sont entendues. En interne également, une enquête approfondie est menée. La prévention des agressions est une priorité de De Lijn. Notre personnel reçoit durant son apprentissage et sa carrière des formations sur la façon de réduire la violence verbale et physique."