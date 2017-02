Le lendemain de cette décision américaine, les Pays-Bas avaient - par la voix de leur ministre de la Coopération au développement Lilianne Ploumen (photo) - pris "l'initiative d'un fonds international pour offrir aux femmes dans les pays en voie de développement l'accès à de bonnes informations, à des moyens contraceptifs et à l'avortement".



La Belgique, la Suède et le Danemark y ont immédiatement apporté leur soutien, et ont décidé d'organiser ensemble avec les Pays-Bas une conférence sur ce thème, le 2 mars à Bruxelles.

D'autres pays comme le Luxembourg, la Finlande, le Canada et le Cap-Vert ont par la suite rejoint l'initiative, précisait encore le ministre Alexander De Croo dans le message en anglais qu’il a posté sur Twitter (voir ci-dessous).



Tout un chacun est invité à apporter sa contribution financière via le site www.shedecides.eu.