Le professeur iranien (photo), qui enseigne non seulement en Belgique mais aussi notamment en Italie, était subitement arrêté en avril 2016 et accusé par l’Iran d’avoir collaboré avec des "scientifiques d’états ennemis". Depuis lors, il attend un procès équitable et n’est autorisé à avoir un contact téléphonique très bref avec sa famille qu’une fois toutes les deux semaines.

La Suède, où le médecin spécialisé notamment dans les situations de catastrophes possède un permis de séjour, s’est inquiétée la première de la situation du scientifique de renom. D’autres pays ont suivi. En Belgique, une pétition a été lancée par des collègues de Djalali à la VUB. Avec déjà plus de 180.000 signatures, ils réclament la libération de leur confrère.