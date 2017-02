Le but est en effet de permettre aux jeunes réfugiés, via la cohabitation avec un Anversois, de pratiquer le néerlandais quotidiennement et de l’apprendre ainsi plus vite que via des cours de langue.

Mais aussi de bénéficier de l’aide de leur colocataire pour apprendre les règles de vie dans notre société, s’en sortir dans des démarches administratives, se créer un réseau de relations sociales et d’amis. Afin, aussi, de se sentir moins seul. "L’Anversois peut ainsi par exemple emmener le jeune réfugié faire du sport", suggère Fons Duchateau (photo), président du CPAS anversois.