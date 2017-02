En mai dernier, il ne vint pas donner cours à la VUB. Ses collègues prirent alors contact avec son épouse, qui déclara d’abord qu’il avait eu un accident de voiture et était dans le coma. Mais en octobre, on découvrit que son récit avait été inventé.

Il apparut alors que le professeur iranien de 45 ans avait été arrêté dans son pays d’origine en avril 2016, alors qu’il rejoignait sa famille. Il avait été emmené à Téhéran et placé pendant 7 mois isolé dans une cellule de prison.

"La seule chose que nous savons, via son épouse, est qu’on lui reproche d’avoir collaboré avec des états ennemis", expliquait à la VRT la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels. "Mais on ne précise pas quels sont ces états ennemis. On travaille notamment avec les Etats-Unis".