Tout comme il y a 20 ans, un tiers des Flamands sont actifs dans la vie associative et font partie d’une association. Un quart d’entre eux sont même membres de deux associations ou plus. On constate néanmoins un changement de taille dans le type d’associations auxquelles adhérent les citoyens.

Ainsi, les associations sportives et de détente sont nettement plus populaires qu’il y a 20 ans. Alors qu’en 1996, les clubs sportifs possédaient plus de 20% des membres d’associations, elles attirent maintenant 30% des membres. Le nombre de membres d’associations récréatives a doublé en 20 ans, passant de 8% à près de 16% de membres. Même tendance au sein des associations locales (de 5 à 10%).