Le vol pour le Maroc devait partir vers 14h, confirmait Peter De Waele de la police fédérale. "Le chien détecteur d’explosifs avait déjà réagi plusieurs fois au bagage à main de quelqu’un qui devait prendre ce vol. Vous comprendrez que la police fédérale ne voulait prendre aucun risque et a immédiatement fait évacuer".

La police locale est intervenue sur place pour dresser un périmètre de sécurité et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) a été appelé, afin d'inspecter le bagage en question et de le détruire, au besoin. "Nous avons mis en place les mesures nécessaires dans de telles situations. Mais en milieu d'après-midi, le SEDEE a libéré l'accès au bâtiment.

Les vols peuvent néanmoins toujours être opérés, grâce à l’ouverture du terminal business au public. Seul le vol à destination de Nador a accumulé du retard. Le passager interpelé n'était pas connu de la police fédérale.