Suite à des travaux à cet endroit, la circulation est ramenée de 3 à 2 bandes. Vers 13h30, un camion a percuté les véhicules de signalisation mis en place pour avertir les automobilistes de la zone de travaux.

On ignore encore combien de temps l’autoroute sera fermée. Le Centre de trafic flamand conseille aux automobilistes d'éviter pour le moment la E40 entre Bruges et Gand et d’emprunter plutôt la E403.