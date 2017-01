A la suite de la confrontation entre Vangheluwe et sa victime présumée - dans les bureaux de la police fédérale de Bruxelles - le diocèse de Bruges est demandeur de plus de clarté. Il n'avait en effet pas été mis au courant et a appris par la presse la tenue de cette confrontation.

"Nous sommes demandeurs de clarté dans cette affaire. Et nous sommes en tant qu'Eglise, avec les points d'accueil pour abus dans le cadre d'une relation pastorale, prêts à assister les victimes, même si les faits semblent prescrits pour la justice", e indiqué le diocèse.



Le cardinal Jozef de Kesel (photo), ancien évêque de Bruges, est à l'origine, en tant que successeur de Roger Vangheluwe, d'un changement de cap au sein du diocèse, entreprise poursuivie par son successeur temporaire, Koen Vanhoutte. Différentes victimes d'abus sexuels au sein de l'Eglise ont ainsi été invitées à s'exprimer. Le nouvel évêque de Bruges, Monseigneur Lode Aerts, souhaite aussi poursuivre dans cette ligne et tirer des leçons du passé, afin que de tels faits ne puissent plus se reproduire.