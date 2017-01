Se présentant comme un exorciste islamique, il avait prétendu vouloir chasser les mauvais esprits du corps de Layla A., une Anversoise de 18 ans. Une séance longue de trois jours qui aura coûté la vie à la jeune femme.

Après avoir lu le Coran en bénissant et en aspergeant la nourriture de la victime d’eau bénite, le soi-disant exorciste lui a massé le corps d’huile d’olive, avant de lui verser un seau d’eau bouillante sur la tête et de l’acide sur les genoux et le ventre. Une substance qui, même après le décès de la pauvre jeune fille, est restée active dans son corps, comme le précise la police fédérale dans l’avis de recherche consacré à l’exorciste condamné le 25 mars 2016 à 10 ans d’emprisonnement par la cour d’appel d’Anvers pour ce qui a été qualifié de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.