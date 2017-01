Le ministre a fait remarquer qu'un grand nombre des problèmes exprimés visait les assurances et non pas tant les pouvoirs publics. "Je comprends que pour les compagnies d'assurance ce n’est pas facile car il s'agit de grosses sommes. C'est l'occasion pour moi de dire à ces sociétés: un peu moins de formalités, un peu plus de rapidité, comme pour les pouvoirs publics".

Jeudi, le premier ministre Charles Michel (MR) a annoncé qu'il rencontrerait dans les meilleurs délais une délégation de victimes en compagnie des ministres de la Justice et de la Santé.