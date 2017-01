L'établissement avait obtenu du guide Michelin sa première étoile en 2005, suivie de la deuxième en 2010. Le toqué a pour ambition de lancer une nouvelle enseigne plus modeste. Il compte afficher une plus petite carte et des heures d'ouverture plus limitées, à Hasselt également.

Luc Bellings estime qu'il est temps pour lui "de s'accorder une meilleure qualité de vie". Le chef dit souffrir de maux de dos et faire face à trop de stress.

Pour sa nouvelle adresse, il espère pouvoir réunir ses deux passions: cuisine et cyclisme. "Je continuerai à travailler avec les mêmes produits de qualité. Après avoir travaillé des années à un top niveau, je ne vais tout de même pas m'installer dans un 'kot à moules' ('mosselkot' en néerlandais), hein", a-t-il précisé.