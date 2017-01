A.Fr. Le roi et la reine ont envoyé une carte de Noël à leurs proches et amis avec une photo remplie de tendresse. Il y sont très détendus, assis dans un fauteuil devant un sapin décoré, la reine Paola tenant sur les genoux la petite Anna Astrid. La fille du prince Amedeo (fils de la princesse Astrid) et Elisabetta Rosboch von Wolkenstein est âgée de 7 mois et la première arrière-petite-fille d’Albert et Paola. C’est l’émission télévisée "Place Royale" (RTL-TVi) qui a pu obtenir cette photo.