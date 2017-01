Deux de ses enfants ont été grièvement blessés par les flammes et transportés à l’hôpital de Neder-over-Heembeek. Leurs jours sont en danger. Le troisième enfant et le père de famille ont quant eux été légèrement blessés, a indiqué la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode). Le père de famille, qui n'était pas présent au moment des faits, a été légèrement blessé en tentant de prêter assistance à sa compagne et leurs trois enfants.

Deux policiers qui sont intervenus sur les lieux ont, quant à eux, été légèrement intoxiqués. Les causes de l’incendie n’étaient pas claires ce mardi matin.

Le parquet de Bruxelles et le médecin légiste étaient attendus sur les lieux.