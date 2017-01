"En 2013, au moins trois familles ont pourtant été embarquées sur ce type de vols, une en 2015 et au moins deux en 2016", écrit De Standaard. Un vol similaire devait également avoir lieu avec une famille à bord en 2015, mais celle-ci s'est échappée.

Stephan Parmentier (KUL), rapporteur de la Commission Vermeersch qui s'était penchée sur la politique des retours forcés après le décès de Semira Adamu en 1998, estime la pratique "totalement aberrante".

"Selon le plan par étapes qui a été établi, les vols sécurisés ne peuvent être utilisés que quand quelqu'un n'est 'rapatriable' d'aucune autre manière. Est-ce que c'était vraiment le cas de toutes ces familles?" se demande-t-il.

"Lorsque ces gens persistent dans leur refus d’être rapatriés, le gouvernement a deux options", explique Theo Francken. "Ou bien nous ne faisons rien et nous les laissons rester ici, ou bien nous tentons malgré tout de les expulser. Mais de tels rapatriements sont très exceptionnels. Si on ne peut vraiment pas faire autrement, lorsque toutes les autres options ont été épuisées, alors nous devons utiliser cette méthode. Vous devez le reconnaître vous-même, sept familles en quatre ou cinq ans, on ne peut pas parler de pratique courante".